Stephanie di Monaco, il figlio Louis Ducruet presto papà

Cicogna in volo nel principato, la principessa diventerà nonna

Louis Ducruet, figlio della principessa Stephanie di Monaco, e la moglie Marie Chevallier aspettano un bambino.

Lo ha annunciato il monegasco sul suo profilo social mostrando la compagna e il loro cagnolone Pancake con una pettorina con la scritta: “Fratello maggiore”. Il nipote del principe Alberto ha commentato nella didascalia: “Un’avventura sta per cominciare”. Qualche giorno fa la coppia aveva partecipato alla Festa del Principato e Marie aveva mostrato un dolce pancino.

Stephanie di Monaco nonna

E se per Louis Drucruet e Marie Chevallier la cicogna è in volo, la principessa Stephanie di Monaco sta per diventare nonna per la prima volta. La sorella Carolina di Monaco ha già uno stuolo di nipoti: Stefano e Francesco, i due figli di Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo; Raphael Elmaleh e Balthazar Rassam, i figli di Charlotte Casiraghi; India, Sasha e Maximilian, quelli di Andrea Casiraghi e Tatiana Santodomingo. Ora toccherà al primogenito della sorella del Principe Alberto II dare un nipotino a Stephanie di Monaco. In un’intervista al settimanale “Point of view” di qualche tempo fa Louis Ducruet aveva detto che sua madre non vedeva l’ora di diventare nonna e che non era l’unica: “La pressione è forte tra mia nonna paterna, mia madre, quella di Marie… che ci fanno regolarmente la domanda ”, ha confidato il nipote di Grace Kelly.