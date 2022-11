Il mistero dei social media oscurati di Jennifer Lopez

Foto profilo annerite, post inesistenti e pagine non aggiornate: gli account Instagram, Twitter, TikTok e Facebook della popstar, attrice e produttrice statunitense hanno subito un improvviso cambio di look che ha suscitato nei fans il sospetto di nuovi progetti all’orizzonte

Un mistero avvolge i social di Jennifer Lopez. Dallo scorso martedì sull’account Instagram, seguito da 227 milioni di followers, un’immagine nera ha sostituito la foto profilo della popstar e attrice, mentre gli ottantotto post pubblicati risultano inesistenti. Destino simile anche per l’account Twitter, seguito da 45.5 milioni di followers, e TikTok, seguito da 15.4 milioni di followers e su cui JLo aveva condiviso solo pochi giorni fa un tenero video con il grande amore Ben Affleck: ancora una volta la foto profilo ha ceduto il posto ad un’immagine nera, ma qui i post sono sopravvissuti. Su Facebook, seguito da 60 milioni di followers, Lopez ha invece caricato come foto profilo e immagine di copertina la scritta in corsivo “jennifer lopez”, ma ha conservato tutti i post compreso l’ultimo video, ormai datato tre giorni fa, sulla cerimonia di apertura della Coppa del Mondo del Brasile nel 2014 con il brano We are one (ole ola), risultato della collaborazione con il rapper statunitense Pitbull.

NUOVI PROGETTI IN ARRIVO?

I fans sospettano che lo stravolgimento degli account social di JLo nasconda l’imminente annuncio di un nuovo progetto musicale, cinematografico o imprenditoriale. Nonostante la performance all’Halftime Show del SuperBowl in compagnia di Shakira nel 2020, Lopez ha rilasciato l’ultimo album, A.K.A., ormai nel 2014, mentre il prossimo venerdì festeggerà il ventesimo anniversario di This is me…then, il disco dedicato allo storico fidanzato degli anni Duemila Ben Affleck, sposato la scorsa estate con un doppio matrimonio prima a Las Vegas e poi in Georgia dopo un inaspettato ritorno di fiamma sospeso per due decenni. Sul grande schermo, Lopez ha recentemente recitato nelle commedie romantiche Marry me – sposami con Owen Wilson e Un matrimonio esplosivo con Josh Duhamel, mentre nel doppio ruolo di attrice e produttrice della sua Nuyorican Production la star interpreterà un’assassina nel film d’azione The Mother, in uscita su Netflix l’anno prossimo. Sul piano imprenditoriale, Lopez ha poi lanciato nel 2021 la linea di prodotti di skincare JLo Beauty. In attesa di risolvere il mistero sull’unica artista che nel 2001 ha contemporaneamente conquistato il primo posto nelle classifiche statunitensi con un album, J.Lo, e un film, Prima o poi mi sposo, nonché sulla prima persona di origine latina a ricevere l’Mtv Generation Award per il talento, la varietà dei ruoli e il grande successo cinematografici, il web trattiene il fiato.