Celebrity Hunted 3: la caccia è finita! Anticipazioni e (probabili) vincitori

Dal 24 novembre su Prime Video sono disponibili in streaming le ultime 3 puntate di ‘Celebrity Hunted 3’.

Mai caccia all’uomo fu così all’avanguardia come Celebrity Hunted 3, l’edizione che termina stasera. Chi dei fuggitivi sarà riuscito a scappare ai cacciatori, lo scopriremo nelle ultime tre puntate. Le prime tre sono state lanciate una settimana fa, il 17 novembre.

Il reality thriller Original italiano (sei puntate in tutto) segue lo stesso meccanismo, ormai collaudato, delle due edizioni precedenti. Metti 9 celebrità in fuga per l’Italia. Dai loro 2 settimane, una carta di debito (70 euro al giorno) e un cellulare di vecchia generazione. Al massimo, possono contare sulla collaborazione di amici e collaboratori.

I cacciatori, invece, possono avvalersi di qualsiasi mezzo legale per trovarli. Dai tracciamenti telefonici alle telecamere di videosorveglianza, fino ai sistemi di riconoscimento delle targhe. Dalla terza stagione c’è un nuovo capo: è Antonio Del Greco, ex Dirigente Polizia di Stato. A lui spetta il compito di coordinare tutto il team a lavoro nel quartier generale a Roma. Con lui alcuni tra i più noti analisti e investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker.

Sono state ben 550 le ore di girato e 140 le persone di troupe impegnate sul programma. 20 gli operatori di ripresa per 22 telecamere e 25 go pro. Per le riprese sono stati utilizzati inoltre 31 droni e 2 elicotteri.

Vince chi riesce ad arrivare alla fine delle due settimane senza essere beccato dai cacciatori. Stasera scopriremo come la caccia si è conclusa. A trionfare sarà la coppia Luca Argentero/Cristina Marino che ha conquistato tutti per simpatia? Tra i look e la prestanza ginnica di lei e le tenerezze di lui, perfino Gianni Morandi si è fatto conquistare.

Ma c’è un ma… L’arrivo di quest’anno è Siracusa. E ad aprile scorso QdS.it lanciava l’ipotesi di Irama vincitore. Il cantante era infatti stato pizzicato all’aeroporto di Catania il 13 aprile. Tutto fece sospettare che si trovava lì proprio per il finale di Celebrity Hunted. La sua giustificazione fu: «Sono stato a Ortigia per lavoro». Il lavoro era il finale del reality thriller?

Per saperlo, basterà vedere le ultime tre puntate di Celebrity Hunted 3, dal 24 novembre su Prime Video. Chi sarà il successore di Claudio Santamaria e Francesca Barra/Luis Sal e Fedez (2020) ed Elodie e Myss Keta (2021)?