Rete 4, nuovo appuntamento con “Zona Bianca” condotto da Giuseppe Brindisi

Stasera, nel nuovo appuntamento con “Zona Bianca”, il programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi – in onda in prima serata su Retequattro -, ampio spazio sarà dedicato al super green pass, che cambierà la vita di chi ancora non si è sottoposto al vaccino.

Le telecamere di Zona Bianca entreranno in un reparto di terapia intensiva, dove sono in molti i no-vax pentiti, e si recheranno anche in Austria, dove è iniziato un nuovo lockdown. E poi, continua l’inchiesta sui certificati verdi fasulli venduti in rete, dopo aver smascherato la truffa ai danni del conduttore, Giuseppe Brindisi.

Tra gli ospiti della puntata anche Irene Pivetti, colpita da una nuova inchiesta giudiziaria. L’ex presidente della Camera sarà in studio per raccontare la sua versione.