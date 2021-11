Ermal Meta, dal 26 febbraio in tour nei teatri italiani

Ermal Meta torna a suonare dal vivo, dopo i rinvii dei mesi scorsi causa pandemia: partirà il 26 febbraio da Jesolo (VE) il tour nei teatri italiani che vede aggiungersi nuovi appuntamenti.



Queste le date del tour: 26 febbraio JESOLO (VE), 2 e 3 marzo Milano, 6 e 7 marzo Torino, 9 marzo Brescia, 10 marzo Padova, 12 marzo Udine, 14 marzo Trieste, 15 marzo Bologna, 18 marzo Firenze, 19 marzo Cremona, 20 marzo Lugano, 23 marzo Firenze, 26 marzo Napoli, 27 marzo Roma, 29 marzo Bari, 30 marzo Lecce, 1 aprile Catania, 2 aprile Catanzaro, 4 aprile Avellino, 6 aprile Livorno, 7 aprile Montecatini 9 aprile Mantova, 13 aprile Bergamo, 14 aprile Piacenza, 19 aprile Ancona.

Disponibili i biglietti per le nuove date. I possessori di un biglietto precedentemente acquistato per il tour nei palasport dovranno confermare la loro partecipazione registrandosi alla pagina www.clappit.com/ermal-meta-2022/.

Dal 26 novembre esce “Milano non esiste”, la nuova canzone di Ermal Meta, scritta una decina di giorni fa e trasformata subito in un’esigenza.

