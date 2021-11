Alessia Marcuzzi ricorda un episodio doloroso: “Pensavo di non farcela”

Alessia Marcuzzi ricorda la scomparsa di Nadia Toffa: “E’ stato difficilissimo”

Alessia Marcuzzi su Instagram ha deciso di rispondere ad alcune domande dei suoi tantissimi follower e, tra le tante, vi è stata una che le ha chiesto quale fosse stata la situazione più difficile che abbia dovuto affrontare nella sua carriera. Alessia Marcuzzi, probabilmente ancora addolorata, ha spiegato che il momento più difficile è stato quando ha dovuto fare il discorso per la scomparsa di Nadia Toffa, storica e compianta giornalista de Le Iene, su cui ha affermato: “Sicuramente il momento più difficile è stato il discorso per la scomparsa di Nadia. E’ stato difficilissimo a livello emotivo e pensavo di non riuscire a farcela…non volevo urtare la sensibilità della famiglia”.

Alessia Marcuzzi racconta un disagio: “E’ qualcosa di profondo”

E’ un’Alessia Marcuzzi che si è messa a nudo quella che ha deciso di rispondere alle domande dei suoi followers su Instagram, infatti la conduttrice non si è tirata indietro anche rispetto a domande delicate e ha cercato di rispondere in maniera molto sincera. Tra le domande fatte ad Alessia Marcuzzi, oltre a quella di cui sopra, ce n’è stata una che le ha chiesto se prova mai del disagio guardandosi allo specchio, e la risposta è stata molto toccante: “Quando mi capita, è qualcosa di più profondo. Non riguarda solo le rughe, credo che molti possano capire”.

Alessia Marcuzzi sbarca su Amazon? L’indiscrezione bomba

Di recente Alessia Marcuzzi, di cui è stato escluso il ritorno a Le Iene, è stata accostata al colosso dell’e-commerce Amazon. Stando alle voci, riportate da Chi, la Marcuzzi potrebbe sbarcare su Amazon con un contratto biennale, anche se ad oggi non sono emersi ulteriori dettagli in tal senso, e Alessia Marcuzzi starà prendendo tutte le decisioni migliori insieme al suo agente, in attesa del ritorno.

