Serena Enardu, la lontananza di Pago si fa sentire: “E’ un periodo particolare”

Un addio inevitabile dopo ‘Temptation Island Vip’, ma ricostruire un equilibrio non è semplice

Sette anni indimenticabili, nonostante i momenti di difficoltà e la crisi che non sono riusciti a superare e che li ha messi ko a ‘Temptation Island Vip‘. Serena Enardu e Pago stanno ricominciando ognuno sulla sua strada, ma non è semplice.

L’ex tronista ha fatto sapere di essere in cura da una psicologa e su Instagram si confida spesso con i suoi follower, non nascondendo le difficoltà di questo momento. “Quando mi addormento, cosa che capita quasi mai – ha spiegato nelle sue ultime ig stories – mi sveglio col malumore. Questo è un periodo particolare, per quello mi viene il malumore”.

Troppe inquietudini che bussano alla porta: “Mi vengono in mente mille pensieri che in un certo senso cerco di scacciare perché quando si ha il malumore bisogna evitare di nutrirlo con tutti i pensieri negativi. E non è facilissimo. In più magari accendi la televisione, c’è una musica particolare e insomma”. Sono attimi, ma Serene cerca sempre di pensare positivo: “Alterno momenti, quelli di tristezza li faccio durare poco. Ci sono, è normale, però cerco di farli passare in fretta. Non è facilissimo però ci riesco”.

Fondamentale per lei, soprattutto in questo periodo difficile, suo figlio Tommaso. Con lui (che si vede ancora con Pago) il sorriso non manca mai.“