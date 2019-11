Rai2, domani nuovo appuntamento con “Povera Patria”

Domani in seconda serata su Rai2 alle 22.30 un nuovo appuntamento con Povera Patria, il programma settimanale d’informazione e approfondimento politico condotto da Annalisa Bruchi affiancata da Aldo Cazzullo e Alessandro Giuli. Sarà l’ultima puntata di una stagione dagli ottimi ascolti per Povera patria che tornerà in onda a gennaio.

Intervengono Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, Claudio Durigon (Lega), Luigi Marattin (Italia Viva), Bruno Vespa e Alan Friedman, giornalista e scrittore. Con le incursioni dell’inviato Alessandro Poggi che firma l’Agenda politica della settimana.

Tra i temi da affrontare con i nostri ospiti la situazione degli asili nido, la rinascita dell’estrema destra in Germania e i pignoramenti “sprint” a chi non paga Tari e Tasi. L’editoriale di Alessandro Giuli è sul Fondo salva Stati.

Torna il sondaggio sulle intenzioni di voto degli Italiani, in Emilia Romagna dopo la decisione del M5S di partecipare alle elezioni e sul gradimento dei leader e dei partiti. Il costituzionalista Alfonso Celotto ci spiega come si voterebbe dopo l’approvazione della legge sul taglio dei parlamentari, mentre Aldo Cazzullo dedica la sua rubrica “Il patriota” a Gemma Calabresi.