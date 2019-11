Luciana Littizzetto in versione mamma: il raro scatto della figlia Vanessa

L’attrice lo condivide su Instagram in occasione del compleanno della ragazza, che oggi compie 25 anni

Luciana Littizzetto in versione mamma. Solitamente schiva e restia a pubblicare il suo privato, oggi l’attrice ha condiviso su Instagram uno scatto della figlia Vanessa, adottata anni fa insieme al compagno Davide Graziano. L’occasione è il compleanno della ragazza, che compie venticique anni.

“E fanno 25, bellezza. Portati da Dio! Tanta buona vita e tanta buena suerte…”, si legge nel post condiviso da Lucianina. Che aggiunge al messaggio anche una bellissima foto di Vanessa sorridente. Tanti i colleghi che lasciano in calce al post i loro auguri, da Filippa Lagerback, collega di Littizzetto a ‘Che Tempo Che Fa’ a Lucia Ocone, attrice comica proprio come lei.

Proprio qualche giorno fa Luciana ha svelato per la prima volta che era stata Maria De Filippi a convincerla alla strada dell’adozione. “Tutto è nato da un discorso che feci con lei, molto confidenziale, con una spremuta in mano. Mi raccontò la storia di suo figlio Gabriele, era in affido anche lui. E così abbiamo cominciato la pratica”. Quella fu la scelta più bella della sua vita. Oggi Vanessa e Jordan hanno 25 e 21 anni e per mamma Luciana sono il dono più bello.

Today.it