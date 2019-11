Benedetta Rossi ha sposato per la seconda volta il marito

Dieci anni dopo il fatidico ‘sì’, la cuoca più famosa della tv rinnova le promesse con Marco. La cerimonia si è svolta lunedì 19 novembre, alle Hawaii

Quasi due milioni di follower su Instagram, un programma di successo su Real Time (‘Fatto in casa da Benedetta’), e ora le promesse di matrimonio rinnovate con il marito Marco. A 47 anni la vita di Benedetta Rossi è piena di soddisfazioni. La cuoca più famosa della tv ha annunciato ai suoi sostenitori di aver sposato per la seconda volta il suo compagno di vita con una cerimonia da sogno alle Hawaii.

Il matrimonio bis di Benedetta Rossi

Una collana di fiori al collo, i piedi scalzi sulla sabbia, abiti leggeri e, alle spalle, tutto il romanticismo di un tramonto sul mare. Così Benedetta si è immortalata insieme con il marito Marco negli stessi momenti della cerimonia. I due – che erano volati qui circa una settimana fa – sono radiosi. “Oggi, 19 Novembre 2019 al tramonto, abbiamo rinnovato le nostre promesse di matrimonio…ci siamo emozionati proprio come 10 anni fa”, si legge nel messaggio a corredo della foto.

E’ forte l’amore che lega Benedetta e Marco. Anche dal punto di vista professionale, dal momento che lui spesso aiuta la moglie nella realizzazione delle riprese dei video da pubblicare su YouTube. Tutto, infatti, per Benedetta è iniziato per gioco. Ha iniziato a lavorare come cameriera e aiuto-cuoca, dando anche una mano nell’agriturismo della sua famiglia, aperto negli anni ’90, poi è arrivato il successo, con la condivisione online delle sue ricette, semplici ma gustose, che strizzano l’occhio alla cucina tradizionale della sua zona, la regione Marche. Genuine proprio come il suo amore per Marco.

