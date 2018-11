Robert Pattinson su Twilight: “Mi sono mantenuto giovane grazie alle creme idratanti”

In una recente intervista Robert Pattinson, il vampiro della saga di Twilight, sarebbe pronto a vestire di nuovo i panni di Edward Cullen

Sono in corso i festeggiamenti del decennale di Twilight, il film young adult che ha lanciato nel firmamento delle star l’attore Robert Pattinson, ma anche Kristen Stewart ed altri volti noti del panorama cinematografico di oggi.

Resta immortale la storia d’amore tra il vampiro Edward e la giovane Bella Swan, una storia che a dieci anni dal suo debutto, catalizza ancora l’attenzione del pubblico.

E Robert Pattinson, intervistato a ET-Online in vista dell’uscita di “Damsel”, film di cui è tra i protagonisti, ha snocciolato ricordi e impressioni sul suo passato di attore, ricordando con piacere gli anni in cui ha interpretato il sexy vampiro che ha fatto battere il cuore delle teenager. “Se potessi parlare con il Robert del passato lo metterei in guarda dal potere del successo” afferma l’attore, “ma consiglierei di accettare e vivere quell’esperienza nel migliore dei modi. Sono stati dei momenti bellissimi” ricorda Pattinson. “Devo riconoscere che senza Edward non sarei qui, non sarei l’attore che sono ora” continua. E poi: “Oggi ho 32 anni e non direi di no ad un sequel. Ne stavo proprio parlando con il mio agente. Sono pronto a tornare ad essere un 17enne. Con tutte le creme idratanti che ho usato, potrei risultare ancora molto credibile. Ho già il botox a portata di mano. Dove devo firmare?” conclude.

La saga è stata di enorme successo al cinema. 5 i film ispirati alla collana di libri che, tra i più giovani, sono stati molto apprezzati. Il fenomeno ha lanciato definitivamente le saghe young-adult al cinema come in tv.

Carlo Lanna, il Giornale