Rivelazione choc di Marco Carta: “Non ho mai conosciuto papà…”

Marco Carta si confessa e lo fa ai microfoni di “Vieni da Me”, la trasmissione condotta da Caterina Balivo

Il cantante parla del lato privato della sua vita e di fatto rivela un retroscena sul suo passato: “Mio padre aveva un’altra famiglia e un altro figlio. Non mi ha mai voluto conoscere”. Poi parla di come ha vissuto questo dolore da bambino e rivela un episodio della sua infanzia: “Un giorno che dovevamo finalmente incontrarci, l’ho aspettato diverse ore fuori casa ma lui non si è mai presentato. Quando ho capito che non sarebbe mai arrivato, ho pianto tantissimo e sono andato a nascondermi nel caminetto, per sentire un po’ di calore. Aveva un’altra famiglia con un altro figlio. Durante l’adolescenza ignoravo la presenza paterna per la tanta rabbia che provavo, da un paio di anni ho capito che anche lui avrà avuto i suoi motivi. Ora sono felice”.

E ancora: “È morto quando avevo 8 anni ma anche prima non ha mai voluto avere rapporti con me”. Infine parla anche del suo recente coming out: “Prima tutti mi ripetevano che dovevo dirlo, nel momento in cui ho fatto coming out mi hanno chiesto perché lo avessi fatto. Nessuno è mai felice, ma io ora lo sono”. In studio, durante il suo racconto, ci sono stati anche momenti intensi di commozione con la conduttrice, Caterina Balivo che non è riuscita a trattenere le lacrime.

Luca Romano, il Giornale