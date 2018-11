GF Vip, Stefano Sala ha un segreto: “La fidanzata Dasha è incinta”. E Benedetta Mazza?

Mentre Stefano Sala flirta con Benedetta Mazza nella casa del Grande Fratello Vip, una sorpresa esplosiva lo attende fuori. A lanciare la bomba di gossip è Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, secondo il quale la sua bellissima fidanzata, Dasha Dereviankina, sarebbe incinta.

“Il modello milanese – scrive Alberto Dandolo su Oggi – custodisce un segreto: qualche settimana fa la produzione del reality lo ha più volte messo in contatto telefonico con la sua fidanzata, Dasha Dereviankina. La ragione? Secondo i bene informati lei avrebbe scoperto di essere incinta di Stefano. Come avrà reagito Sala alla notizia? E perché non ha deciso di lasciare il gioco per starle vicino? Ah saperlo…”.

Mercoledì lo stesso Dandolo aveva anticipato sul suo profilo Instagram che nel numero in edicola del settimanale ci sarebbero state succulenti novità sul modello che abita nella casa più spiata d’Italia. Ma Dasha aveva subito gridato alla bufala: “Una notizia falsa! Non ho mai rilasciato una intervista a questa rivista”, aveva fatto sapere.

Nel giro di breve è arrivata la replica di Dandolo che precisa: “Ho forse mai scritto da qualche parte che ti ho intervistato? E perché dai per scontato che la notizia (che definisci bugia sporca e imprudente) che darò su di te sarà falsa se non hai ancora avuto modo di leggerla… metti addirittura le mani avanti su ciò che non sai… ah non saperlo!”.

Resta da capire come influirà la lieta novella sul rapporto tra Stefano e Benedetta Mazza all’interno della casa. Già venti giorni fa, dicono i bene informati, Stefano Sala è stato messo in contatto all’improvviso con la fidanzata, ma agli altri concorrenti non ha mai svelato il motivo. Il contenuto di quelle telefonate è rimasto top secret. Eppure da allora Stefano si è improvvisamente allontanato dalla timida Benedetta, giurando amore eterno alla sua Dasha.

Ora però pare che il modello sia tornato ad amoreggiare con la Mazza. Al punto che Silvia Provvedi ha commentato, senza troppi giri di parole: “Penso che non è un’amicizia, questa. C’è stato qualcosa di più, altrimenti Stefano non starebbe così. Non starebbe male e turbato. Lui deve fare un passo indietro per capire di più sulla sua storia. Benedetta resterebbe parte lesa se dovesse ritornare da Dasha”.

Come la prenderà la povera Benedetta quando scoprirà che il bel Stefano aspetta un figlio fuori dal Gf Vip?

