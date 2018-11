Federico Fiumani accusa di molestie sessuali Emanuele Podestà, organizzatore del Supernova Festival

Federico Fiumani, il cantante dei Diaframma, attacca Emanuele Podestà, organizzatore del Supernova Festival di Genova.

Senza troppi giri di parole, Fiumani ha infatti accusato Podestà di molestie sessuali nei confronti di diverse ragazze che hanno avuto modo di lavorare con lui, sia nell’ambito del festival sia in quello della sua casa editrice Habanero Edizioni.

Con queste motivazioni Fiumani ha giustificato la cancellazione del suo concerto al Festival, inizialmente previsto per il prossimo 25 aprile. Il cantante ha inoltre spinto i suoi colleghi musicisti a fare lo stesso.

“In questi giorni la mia attività principale è scrivere a tutti i miei amici musicisti, agenzie di Booking, giornalisti, informandoli che c’è gente che, invece di stare in galera, organizza festival musicali. Se ci suonate sapendo che razza di m**** è l’organizzatore, avrete tutto il mio disprezzo” ha scritto Fiumani.

Soltanto poche settimane fa, inoltre, sempre su Facebook era apparsa a riguardo il racconto di una ragazza (rimasta anonima) che aveva raccontato per filo e per segno le molestie subite da parte di un non meglio specificato “editore”.

