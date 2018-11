Belen “trombi con Bruno Cerella?”. La madre della showgirl zittisce tutti su Instagram

Dopo la fine della relazione con Iannone, il nome di Belen Rodriguez è stato accostato a quello del cestista della Reyer Venezia Bruno Cerella.

Ma la relazione di fatto non è mai stata confermata dalla showgirl. E così i fan hanno provato a smascherare Belen sul suo profilo Instagram con una domanda piuttosto diretta: “Hai iniziato a tr.. con Bruno Cerella?”.

La domanda ha immediatamente scatenato la bufera e così è intervenuta la madre della showgirl che ha risposto a chi si è spinto a fare una domanda così diretta.

Mamma Veronica non ha certo usato giri di parole: “Tu devi tr… più spesso, è un consiglio”. La risposta è immediatamente diventata un tormentone per i fan di Belen che hanno invaso la sua pagina di like sostenendo la mamma, Veronica, nella sua battaglia contro chi vuole sbirciare tra le lenzuola della showgirl argentina.

blitzquotidiano.it