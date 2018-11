Asia Argento e Fabrizio Corona love-fake? Dagospia: “Accordo da 100mila euro”

Amore fake tra Asia Argento e Fabrizio Corona? In molti avevano ipotizzato che la coppia del momento e paparazzatissima fosse più in cerca di riflettori che di una relazione amorosa.

Ora Alberto Dandolo nella rubrica su Dagospia parla di un accordo da 100mila euro proposto proprio dall’ex re dei paparazzi alla figlia del regista.

Pare che dietro al loro amore sbocciato all’improvviso ci sia solo un accordo pubblicitario. Alberto Dandolo con la rubrica “MilanoSpia” su Dagospia ha fatto un’attenta analisi dei passaggi della love story: “Furbizio Corona – si legge sulla rubrica – ha assunto una nuova dipendente: ARGENTO ASIA. Si sussurra che il contratto di collaborazione in esclusiva sia costato al tatuato di Corso Como circa 100 mila euro. L’accordo prevedrebbe: Innamoramento Furbizio – Asia (foto + interviste tv). Presentazione dei rispettivi figli e familiari: Corona presenta Carlos ad Asia”.

Dandolo ha poi aggiunto: “Corona incontra Anna Lou e poi il suocero Dario (il tutto in 3 step). L’ira di Morgan , ex di Asia e padre di Anna Lou (intervista e foto esclusive…operazione ancora in standby ). La crisi del rapporto Corona –Asia: Furbizio cerca sollazzo in qualche sua ex e mette in discussione l’amore per Asia. La rottura definitiva: il dramma di Asia. Asia per dimenticare Furbizio fugge sull’Isola dei morti di fama….Furbizio in studio da Cologno invoca ( a suon di euro) perdono…”.

