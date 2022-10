Paola Perego e la verità sulla lite con Simona Ventura

La conduttrice del programma Citofonare Rai2 si è confidata al settimanale confidenze dichiarando: “Io e Simona Ventura non abbiamo mai litigato. Siamo dello stesso segno zodiacale, l’ariete, ma ci siamo sempre dette le cose in faccia. Inoltre è una grande professionista e lo sapevo già.” dichiara Paola Perego

A differenza di alcune voci che sono circolate le due conduttrice sono molto legate.

“Io e Simona Ventura, Non parliamo mai di gossip, perchè a nessuna delle due interessano i pettegolezzi. Invece parliamo tanto di lavoro, figli, mariti. A volte ci sentiamo semplicemente per chiederci come abbiamo dormito” ha confessato Paola al settimanale.



Paola Perego ha voluto, inoltre, spendere due parole per una delle novità del programma di Rai due: l’arrivo di Antonella Elia. “E’ brava” – ha dichiarato la conduttrice – “Antonella è brava nel ruolo di inviata, racconta grandi storie d’amore in giro per l’Italia”.

Ed è proprio dalle qualità dei personaggi che nasce il successo di Citofonare Rai2.