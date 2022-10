“Grande Fratello Vip”, i dubbi di Giaele De Donà su Antonino Spinalbese

La ragazza si confida con Elenoire: “Non riesco a decifrarlo”

Al “Grande Fratello Vip” si parla di uomini. Giaele raggiunge la sua compagna Elenoire vicino il tavolo da biliardo dove giocano Daniele e George. “Antonino con me non riesco proprio a decifrarlo” rivela la ragazza, dicendosi stanca della discontinuità del rapporto tra lei e il bel hair-stylist.

GIAELE COINVOLTA CON ANTONINO – Giaele invece, racconta di essere molto coinvolta di questa amicizia anche se le sue compagne di avventura all’interno della Casa le dicono quanto questo rapporto sia a senso unico e che sia soltanto lei convinta e sicura in questo sentimento. Schietta come al solito, Elenoire nella schiettezza la tranquillizza: “Dicono così perché sono gelose”, cancellando i dubbi della giovane imprenditrice.

L’interesse di Giaele è chiaro, il trasporto verso Antonino è evidente, come sono evidenti i dubbi che l’assalgono pensando alla sua storia al di fuori dalla Casa. Sono invece meno evidenti le intenzioni di lui che, secondo Elenoire, avrebbe bisogno di essere spronato anche in amicizia.

CONTRO NIKITA – Intanto Elenoire a quanto pare continua a non tollerare l’atteggiamento di una delle sue coinquiline: “C’è una persona che proprio non la sopporto”. Pur non facendo alcun nome, la persona chiamata in causa non può che essere una: Nikita. Anche Giaele sta avendo dei ripensamenti su Nikita. La nomination della scorsa puntata le ha fatto sorgere dei dubbi sulla sincerità della ragazza, visto che negli ultimi tempi si erano avvicinate e non si aspettava che la votasse.

Anche se la modella ha sempre difeso Nikita, dopo il colpo basso ricevuto, Giaele ha cambiato idea. Non credendo alla motivazione della nomination, pensa che Nikita non abbia a cuore il suo matrimonio. Secondo la ragazza, Nikita è attratta da Antonino e i suoi comportamenti sono mossi dall’invidia nei suoi confronti. Giaele non ha dubbi: la ragazza le ha confessato di provare un’attrazione fisica per una persona all’interno della Casa non correlata da un’attrazione mentale. Non può che essere Antonino.

Se da una parte l’atteggiamento di Nikita inizia a non essere più gradito da molti suoi compagni, riuscirà invece Giaele a trovare la combinazione per far aprire il cuore di Antonino?