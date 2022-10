“Eclissi di Sangue” il secondo libro di “Genny Savastano” della serie Gomorra

Dopo “Lo Sciamano”, arriva il secondo capitolo della trilogia “Le Streghe” di Salvatore Esposito. Una nuova storia nerissima che ha per protagonista Christian Costa, indagatore dell’occulto

“Esploro l’occulto”, ha detto Salvatore Esposito nelle conferenza di presentazione del suo secondo libro, durante la 17a Festa del Cinema di Roma.

Dopo il successo del primo libro “Lo Sciamano”, che prossimamente diventerà un film o una serie tv, l’attore noto al grande pubblico per aver interpretato Genny Savastano nella serie “Gomorra” torna in libreria con il seguito “Eclissi di sangue, una nuova indagine dello Sciamano”, una storia noir e piena di colpi di scena.

Il protagonista, Christian Costa è un investigatore che indaga il mondo dell’occulto, esperto di delitti rituali, e in questo secondo capitolo della saga si rivela un uomo tormentato, schivo e pieno di zone d’ombra.

Sono proprio questi lati oscuri che interessano Salvatore Esposito, sognatore e curioso di natura che ha sempre cercato di scoprire e indagare ciò che sfugge alla comprensione.

I suoi due primi libri stanno per essere trasformati in film o serie e questo, spiega l’attore, perché “non sono semplicemente dei thriller, ma racconti anche visivi perché quando leggi ti immergi in quelle immagini, senti quei profumi, ascolti quei suoni…”