Damon Lindelof sta lavorando a un nuovo film Star Wars: lo dirigerà Sharmeen Obaid-Chinoy

Il futuro della saga è in continuo movimento, al cinema e in tv. Cosa sappiamo del prossimo film diretto dalla regista di Ms. Marvel?

Lo sceneggiatore Damon Lindelof sta scrivendo un nuovo capitolo della saga di Star Wars che sarà diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy, secondo le ultime notizie riportate da The Hollywood Reporter. Da diverso tempo si parla di questo progetto di cui ancora non si sa molto poiché i rappresentanti di Lucasfilm non si sono ancora lasciati andare a riguardo. Lindelof, creatore di Lost coinvolto in molte serie tv di successo come The Leftovers e Watchmen, ha firmato anche diversi film come Star Trek e The Hunt.

CHI È SHARMEEN OBAID-CHINOY?

Sharmeen Obaid-Chinoy è già parte della famiglia Disney dopo aver diretto Ms. Marvel, la serie disponibile su Disney+, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. Prima era una documentarista ed è stata la prima regista pachistana a vincere un premio Oscar. Nel 2015 ha realizzato A Girl in the River: The Price of Forgiveness e nel 2012 Saving Face. Attualmente è impegnata dietro la macchina da presa per Brilliance, nuovo film Paramount con Will Smith che vedremo prossimamente.

IL FUTURO AL CINEMA DI STAR WARS

Il futuro del grande schermo di Star Wars è in evoluzione da diversi anni, con Lucasfilm che ha sviluppato più reboot, incluso il film di Patty Jenkins Rogue Squadron che doveva uscire a dicembre 2022, ma per il momento è stato messo da parte. Altri progetti includono un film che sarà prodotto dal capo dei Marvel Studios Kevin Feige e scritto da Michael Waldron di Loki, mentre Taika Waititi è stato ufficialmente annunciato come regista del progetto nel maggio 2020, con la sceneggiatrice del 1917 Krysty Wilson-Cairns. Waititi ha già una storia con Star Wars, dopo aver diretto The Mandalorian e aver doppiato il droide IG-11.

DISNEY PER STAR WARS

La Disney ha pubblicato film di Star Wars senza titolo datati per dicembre 2025 e dicembre 2027. Quando la Disney ha acquistato Lucasfilm nel 2012, ha tracciato un percorso per far uscire un film di Star Wars nelle sale ogni anno. È stato un notevole incremento per il franchise, che aveva distribuito solo sei film dal 1977 al 2005. Dopo che il travagliato Solo: A Star Wars Story ha avuto prestazioni inferiori nel 2018, diventando il primo film di Star Wars a perdere soldi, il CEO della Disney Bob Iger ha ammesso che era stato “un po’ troppo, troppo veloce”. Lucasfilm ha cambiato la sua strategia dopo L’Ascesa di Skywalker (2019) e si è concentrata su successi in streaming come The Mandalorian. Al momento è stata ben accolta la serie Star Wars Andor in streaming su Disney+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), e molte altre sono in arrivo, tra cui più The Mandalorian 3 e Ahsoka.