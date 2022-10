Angelina Jolie sarà Maria Callas nel nuovo film di Pablo Larrain

Il nuovo biopic dell’acclamato regista cileno già autore di “Spencer” e “Jackie” sulla vita della cantante lirica tra luci e ombre

Angelina Jolie sarà Maria Callas.

L’attrice premio Oscar interpreterà la soprano greca nel film “Maria”, nuovo biopic del regista cileno Pablo Larraìn, già autore di “Spencer”, “Jackie” e “Neruda”. Il film racconterà, tra luci e ombre, la storia tumultuosa, bella e tragica della vita della più grande cantante d’opera del mondo, rivissuta e reimmaginata durante i suoi ultimi giorni nella Parigi degli anni 70.

LE DICHIARAZIONI DI ANGELINA JOLIE

Angelina Jolie ha così commentato l’annuncio per il nuovo ruolo: “Prendo molto sul serio la responsabilità di raccontare la vita e raccogliere l’eredità di Maria. Darò tutto quello che posso per affrontare questa sfida. Pablo Larraín è un regista che ammiro da tempo. Avere la possibilità di raccontare la storia di Maria con lui, e con una sceneggiatura di Steven Knight, è un sogno”. A occuparsi della sceneggiatura sarà appunto Steven Knight che oltre ad aver collaborato con Larrain scrivendo “Spencer”, è la mente dietro alla serie tv cult “Peaky Blinders”.

Angelina Jolie tornerà quindi davanti alla macchina da presa, dove l’abbiamo vista per l’ultima volta nella squadra di supereroi Marvel di “Eternals” nel 2021. Intanto è al lavoro per completare il suo quinto film da regista, “Without Blood”, girato fra Roma e la Puglia, tratto dal romanzo di Alessandro Baricco “Senza sangue”.

IL CINEMA E L’OPERA, LE PASSIONI DI LARRAIN

A proposito del suo nuovo progetto Pablo Larraín ha spiegato: “Avere la possibilità di unire le mie due passioni più profonde e personali, il cinema e l’opera, è stato un sogno tanto atteso. Fare questo con Angelina, artista estremamente coraggiosa e curiosa, è un’opportunità affascinante. Un vero dono”. Gli ultimi due film biografici realizzati da Larraìn ha diretto hanno ottenuto nomination all’Oscar per le sue protagoniste: Kristen Stewart nel 2021 per “Spencer”, basato sulla vita di Lady Diana, la principessa ribelle e Natalie Portman nel 2016 con “Jackie”, su Jackie Kennedy Onassis. Il regista ha avuto anche la nomination agli Academy Awards nel 2012 per “No”, prima in assoluto per il Cile per il miglior film internazionale.

SULLA CALLAS

Tra i progetti arrivati al cinema incentrati su Maria Callas, ricordiamo il film di Franco Zeffirelli,” Callas Forever”, con Fanny Ardant, suoi ultimi tre mesi di vita, e il documentario di Tom Volf “Maria by Callas”, con immagini inedite, registrazioni private e filmati d’archivio dei suoi spettacoli.