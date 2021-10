“Voglio un matrimonio aperto”: da qui è partita la crisi Icardi-Nara

Una relazione aperta, questo avrebbe chiesto Mauro Icardi alla moglie, Wanda Nara. Proposta che l’imprenditrice argentina avrebbe rifiutato drasticamente. Non sarebbe la prima né l’ultima coppia a concedersi una scappatella consensuale pur di mantenere in piedi il rapporto. Ma se l’indiscrezione bomba, trapelata nelle scorse ore dai media argentini, fosse vera fornirebbe una nuova chiave di lettura alla crisi che ha travolto la coppia più chiacchierata del momento.

L’ultimo piccante gossip sulla crisi in casa Icardi arriva dall’Argentina, dove il giornalista Juan Etchegoyen ha rilasciato pesanti dichiarazioni a Mitre Live su quanto sarebbe avvenuto mesi fa, prima cioè che il calciatore del Psg iniziasse una clandestina frequentazione con China Suarez: “Mauro avrebbe proposto a Wanda qualche mese fa di avere una relazione aperta, perché dicono che si sentiva annegato. Non ha mai dubitato dell’amore che ha per lei ma glielo avrebbe proposto per potere avere altre relazioni senza sensi di colpa”.

Una proposta indecente che Wanda Nara avrebbe rifiutato drasticamente e che avrebbe spinto Maurito a prendere una strada diversa per sfuggire dalla crisi del settimo anno di matrimonio. Il calciatore avrebbe iniziato uno scambio di messaggi con l’attrice argentina Maria Eugenia Suarez e si sarebbe fatto scoprire dalla moglie, che ha sfogato tutta la sua gelosia sui social network, dove ha dato il via al più piccante dei gossip con la famosa frase dove dava della “cagna” alla Suarez.

Dopo giorni di indiscrezioni, supposizioni e nuovi dettagli, più o meno piccanti, China Suarez e Wanda Nara hanno rotto il silenzio. La prima ha incolpato Icardi di averla ingannata, facendole credere di essere in via di separazione. La seconda ha fatto capire, invece, che nessuna crisi era in atto nel suo rapporto, offendendo nuovamente la rivale.



L’indiscrezione giunta dall’argentina, però, spiegherebbe l’intera vicenda. “Apparentemente, a quel tempo Wanda avrebbe respinto la proposta in modo energico – ha sostenuto Juan Etchegoyen a Mitre Live – ed è allora che è iniziata la crisi che è finita con l’infedeltà. Si sarebbe stancato della sua relazione con sua moglie e avrebbe avuto bisogno di respirare altrove. È stato sempre schietto con questa possibilità”. Le avvisaglie di una crisi profonda tra Wanda e Mauro, assicurano i bene informati, ci sarebbero state dunque e il tradimento non sarebbe stato poi così inatteso per l’imprenditrice argentina. Mentre le voci di divorzio tra i due si rincorrono, sui social network Mauro Icardi sta tentando il tutto per tutto per recuperare la fiducia della compagna, pubblicando post romantici dedicati a Wanda. Riuscirà l’argentina a perdonarlo?

Novella Toloni, ilgiornale.it