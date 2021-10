Extrapolations: Meryl Streep e Kit Harington insieme per Apple

L’attrice premio Oscar e lo storico Jon Snow di Game of Thrones saranno tra i protagonisti della nuova serie antologica di Apple Tv+ incentrata sul tema dei cambiamenti climatici

Che Apple TV+ stia investendo nelle produzioni originali e nei grandi nomi di Hollywood non è certo una novità. Gli ultimi in ordini di tempo sono il premio Oscar Meryl Streep, che dopo l’esperienza di Big Little Lies su HBO sembra ormai decisa a indagare anche il mezzo televisivo, e lo storico Jon Snow di Game of Thrones Kit Harington, fresco del successo della seconda stagione di Modern Love su Prime Video. L’occasione è Extrapolations, la nuova serie antologica di Apple ideata da Scott Z. Burns e incentrata sul delicato tema dei cambiamenti climatici.

Stando alle prime informazioni, Extrapolations racconterà storie parallele che mostreranno come i cambiamenti cui il nostro pianeta è sottoposto influenzeranno i costrutti sociali come l’amore, il lavoro e la famiglia. «L’unica cosa che sappiamo per certo del futuro è che ci andiamo tutti insieme e che portiamo con noi le nostre speranze, le nostre paure, i nostri appetiti, la nostra creatività, la nostra capacità di amare e la nostra predilezione a causare dolore», ha detto Burns. «Questi sono gli stessi strumenti che i narratori usano dall’inizio dei tempi. La nostra serie li usa solo per evitare che il tempo finisca».

Ancora top secret il ruolo della Streep, mentre pare certo che Kit Harington intepreterà l’amministratore delegato di una grande industria. Il cast di Extrapolations, però, vedrà coinvolti anche Sienna Miller nel ruolo di una biologa marina; Matthew Rhys in quello di uno sviluppatore immobiliare; Tahar Rahim nei panni di un uomo alle prese con la perdita della memoria; Daveed Diggs in quelli di un rabbino della Florida meridionale e David Schwimmer in quelli del padre di una ragazza adolescente.

