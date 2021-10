Canale 5, stasera andrà in onda “La notte di Scherzi a parte”

Domenica 24 ottobre in prima serata su Canale 5 appuntamento con “La notte di Scherzi a parte”, condotto da Enrico Papi.

In questa puntata finale della gloriosa edizione appena andata in onda vengono ripercorsi i momenti più divertenti delle sei puntate che tanto hanno appassionato il pubblico. Un regalo per i fedeli telespettatori (in media 3 milioni con il 16.3% di share) fatto delle gag in studio, le candid camera e ovviamente gli scherzi più spassosi, riproposti uno dopo l’altro.