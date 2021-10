Batman, cercasi Kristen Stewart come Joker, la risposta dell’interessata

In un impeto di originalità, una frangia di fan vorrebbe Kristen Stewart nei panni del Joker in un nuovo Batman. La sua risposta è piuttosto chiara

Sui social è partita una delle tante campagne di “fantacasting”, questa volta augurandosi la possibilità che Kristen Stewart, sullo slancio della sua interpretazione lodatissima in Spencer, possa accettare il ruolo del Joker in un film di Batman. Al di là dell’idea in sé, nemmeno disprezzabile come approccio ulteriormente originale in una sperimentazione che ha già messo il Joker in mano a Joaquin Phoenix, ci sembra che evidentemente dietro questa campagna ci sia qualche nostalgico di Twilight: dopotutto nel prossimo The Batman di Matt Reeves, come sappiamo, Bruce Wayne è interpretato da Robert Pattinson. La risposta di Kristen Stewart a Variety è stata diplomatica e piuttosto equlibrata…

Nel frattempo, nessuno sa esattamente se un Joker 2 con Joaquin Phoenix vedrà mai la luce, visto che ultimamente l’attore non sembra così sicuro che il progetto possa esistere. Di sicuro ormai l’approccio della Warner Bros. e della DC Comics all’universo DC è molto libero, al punto da far coesistere più interpretazioni diverse dello stesso personaggio. È un approccio più autoriale, che sul lungo termine potrebbe differenziare le loro opere dalla pianificazione minuziosa e “verticale” targata Marvel. The Batman sarà nelle sale dal marzo 2022.

