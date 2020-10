William e Kate Middleton, la sorpresa ai clienti del fast food

L’erede al trono e la futura regina consorte hanno incontrato i finalisti di un progetto fotografico sul lockdown. Lungo la strada hanno sbirciato dalle vetrate di un ristorante, strappando un sorriso ai presenti

Il futuro re d’Inghilterra, tra una patatina fritta e un’aletta di pollo. È successo nei pressi della stazione di Waterloo, a Londra, dove il principe William ha sbirciato attraverso la vetrata di un celebre fast food, cogliendo di sorpresa i clienti che stavano mangiando. Un sorriso, un cenno di assenso, e poi via rapido insieme alla moglie, Kate Middleton, per il lancio di un campagna fotografica legata al lockdown.

O meglio, tutto nasce dal concorso «Hold Still», promosso lo scorso maggio dal duca e dalla duchessa, in collaborazione con la National Portrait Gallery: i Cambridge, infatti, hanno invitato il popolo inglese, di qualsiasi età, a spedire un’immagine che rappresentasse le sensazioni vissute in quarantena. «Siamo stati tutti colpiti dalle foto incredibili che abbiamo ricevuto», ha detto Kate, che fa parte della giuria.

Una di questi è la farmacista Joyce Duah, con l’immagine «All In This Together»: William e Kate sono andati a trovarla al St. Bartholomew’s Hospital, dove lavora, per parlare con lei e con altre persone che hanno combattuto – e tutt’ora combattono – in prima linea contro il coronavirus. Il suo scatto, come gli altri 99 selezionati dalla giuria, saranno esposti sulle strade principali di 80 città della Gran Bretagna.

In una sorta di grande mostra, collettiva e diffusa.

