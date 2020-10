Tommaso Zorzi è stato querelato (mentre è al GF Vip)

Tommaso Zorzi è da circa 40 giorni beato al Grande Fratello Vip e non sa che fuori, un’ex gieffina, è andata in questura per querelarlo a sua insaputa.

A farlo è stata Serena Enardu che circa un mese fa, via GossipeTv, si era lasciata andare ad un ‘ci vedremo in un’altra sede‘ riferendosi proprio a Tommaso Zorzi.

“Zorzi mi ha dato della scema. Tra l’altro vedo che si vanta della sua laurea in economia. E quindi? La sventoli come se fosse il cartellino della polizia? Che poi, a voler ben vedere, si ritrova a fare l’influencer e il Grande Fratello Vip proprio come la ‘scema’ Con lui ci vedremo in un’altra sede”.

Detto, fatto. Un mese dopo Serena Enardu l’ha querelato davvero.

“È stato difficile trovare il suo indirizzo ma ho querelato Tommaso Zorzi. Perché l’ho fatto? Perché mi ha insultato e denigrato. Dire che una persona è scema quando non la conosci è una diffamazione e quindi è un reato e va querelato”.

Come risponderà Tommaso Zorzi alla querela di Serena Enardu? Gli verrà comunicata al Grande Fratello Vip o ci penseranno i suoi avvocati?

