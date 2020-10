Canale 5, oggi nuovo appuntamento con “Verissimo”

Oggi, alle ore 16.00, su Canale 5, imperdibile appuntamento con Verissimo.

Lei è la più grande tuffatrice italiana di tutti i tempi: Silvia Toffanin intervisterà Tania Cagnotto, tra pochi mesi di nuovo mamma.

Questa settimana si è parlato molto di lui in merito alla sua ex fidanzata Giulia De Lellis. In esclusiva, Andrea Damante sarà in studio per raccontare la sua verità e dare gli ultimi aggiornamenti su questa vicenda ricca di continui colpi di scena.

Prima intervista di coppia per Raoul Bova e la compagna Rocío Muñoz Morales.

E ancora, ospiti del talk show: Maria Grazia Cucinotta, Iva Zanicchi e l’ultima concorrente eliminata di “Grande Fratello Vip” Matilde Brandi.