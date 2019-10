Vieni da Me, la gaffe in diretta: “Quella casa è di…”

Gaffe in diretta a Vieni da Me durante il gioco telefonico. Gioco che consiste nel cercare di capire a quale vip appartiene un appartamento di cui scorrono le immagini in diretta.

In studio, Caterina Balivo con al fianco Alessandro Haber – ospite della puntata – illustra gli indizi: un vaso di vetro, un soprammobile e un attaccapanni con tanti cappotti.

E il concorrente ci prova: “Visto che sono in tanti, dico la casa di Vittorio Gassman”.

“Ma è morto…” si sente in studio. La Balivo, per sicurezza, chiede conferma alla regia ma no, non è la casa di Vittorio Gassman.

Caterina Balivo: “Meno male sono nata bella altrimenti sarei una brutta acida”

Intervistata dal settimanale Grazia, la conduttrice di Vieni da Me Caterina Balivo ha raccontato alcuni inediti episodi della sua vita:

“Chi mi ha teso la mano in un momento di difficoltà? Il direttore di Chi Alfonso Signorini. Mi ha invitato nel suo programma mentre non stavo lavorando. Spero di potergli essere utile prima o poi. Se si trovasse a Roma e rimanesse in panne con l’auto vorrei che mi chiamasse, correrei”.

