Rai1, stasera nuovo appuntamento con”Un passo dal cielo”

Nuovo appuntamento con la quinta stagione di “Un Passo dal cielo”, stasera alle 21.25 su Rai1, con Daniele Liotti, Enrico Ianniello, Rocio Mufioz Morales, Pilar Fogliati, Stefano Cassetti, Gianmarco Pozzoli, Giulia Fiume, Serena Autieri. Nell’episodio Onora il padre, quando Klaus viene accusato dell’omicidio di un antiquario ebreo, Francesco deve affrontare faccia a faccia Bruno Moser per mettere in salvo il ragazzo dalla prigione e dalle pericolose idee di cui il padre sembra farsi portatore. Intanto un evento inaspettato e traumatico mette Emma spalle al muro, costringendola a prendere una posizione chiara nei confronti di Francesco e di Kroess. Vincenzo invece è pronto a traslocare, lasciando Valeria e Isabella

sole in foresteria, ma una serie di circostanze sembra cospirare per trattenerlo…