Pamela Prati dopo il Mark Caltagirone gate risorge con un disco: ‘Sto ripartendo. Quando guardo il video del disco mi sembra di tornare ai miei vent’anni’

Pamela Prati, dopo il Mark Caltagironegate, risorge con un disco. La showgirl 60enne a Oggi confessa di avere tanta voglia di fare e rimettersi al centro, dimenticando l’affaire che tanto ha fatto discutere.

“Le mie debolezze e le mie fragilità mi hanno fatto cadere? Ora parto proprio coraggiosamente da ciò che di bello so di avere e lo mostro con fierezza, perché ho sempre pensato che la bellezza salverà il mondo”, confessa Pamela al settimanale. Nel suo nuovo disco, “Corazòn de vacaciones”, mostra il suo fisico, a 60 anni tonico e tutto curve, dove non c’è traccia del tempo che passa.

“Ho un dono che la vita mi ha dato: ho cura del mio corpo come è giusto che sia perché Madre Natura con me, devo riconoscerlo, è stata generosissima”, sottolinea ancora la sarda.

La tempesta si è abbattuta su di lei, Pamela Prati va avanti, come niente fosse. “Sono una donna colorata. Nostalgica, magari a tratti, ma sempre a tinte forti”, precisa. Sul disco che la rende orgogliosa dice: “Quando guardo il video del disco mi sembra di tornare ai miei vent’anni. Ho rivissuto tutti i miei sogni musicali mentre lo realizzavo, le mie speranze. I ritmi sudamericani hanno un sapore speciale per me”.

E poi aggiunge: “La leggerezza in fondo è la chiave per ripartire in ogni ambito della vita. E io sto ripartendo. Ho voglia di fare tante cose, di rimettermi al centro, di circondarmi di persone positive, di respirare aria briosa. Sento tornarmi l’energia, il desiderio di dare ancora tutto quello che ho di buono a dispetto dei rimpianti di un passato che mi ha certamente tolto molto, ma che mi lascio alle spalle”.

Gossip.it