Mara Maionchi svela: “Anastasio? Achille Lauro mi disse di non prenderlo”

X Factor 13 entra nel vivo. Alla Candy Arena di Monza giudici e protagonisti hanno presentato la nuova edizione del talent musicale che, da settimana prossima, prenderà il via con i Live. Alla conferenza stampa erano presenti i quattro giudici, Sfera Ebbasta, Malika Ayane, Samuel e Mara Maionchi, oltre al presentatore Alessandro Cattelan e ad Achille Lauro e Pilar Fogliati, l’inedita coppia che guiderà Extra Factor.

A coinvolgere stampa e pubblico presente è stata soprattutto Mara Maionchi che, tra le altre cose, ha raccontato un aneddoto legato a Anastasio, l’ultimo vincitore del talent targato Sky.

La storica giudice di X Factor ha svelato che Achille Lauro (al suo fianco agli Home Visit dell’anno scorso) gli sconsigliò di scegliere proprio Anastasio, il rapper che poi avrebbe vinto l’edizione 2018.

“Lui mi ha dato un grande consiglio – ha scherzato Mara Maionchi – abbiamo fatto l’ultima scelta insieme e mi disse di non prendere Anastasio. Spero che quest’anno mi ridarai un consiglio simile, perché porta molto buono e naturalmente io non farò quello che mi dici”. Un suggerimento che Mara Maionchi decise di non seguire e che ha premiato la sua intuizione.

Achille Lauro ha rimarcato con ironia l’episodio e, tra una battuta e l’altra con la giudice, ha voluto precisare il motivo del suo “no” ad Anastasio: “Alla luce di come è andata ho sbagliato tutto.

Ma lui non mi sembrava adatto per un percorso come X Factor, reputavo il programma più adatto alle pop star e non ai rapper, lui appartiene al mondo da dove vengo io, fa un rap tradizionale. Quindi non mi sembrava molto adatto. Mara invece ci ha visto lungo”.

di Novella Toloni, ilgiornale.it