Falso flirt tra Wanda Nara e Brozovic: Fabrizio Corona rischia il processo

Ancora guai all’orizzonte per Fabrizio Corona, tornato in carcere dallo scorso marzo per una serie di violazioni dell’affidamento terapeutico. L’ex re dei paparazzi dovrà comparire il prossimo 18 dicembre dinanzi al gup di Milano poiché la Procura ha chiesto un processo per diffamazione.

L’accusa riguarda un articolo, apparso sul sito web dell’ex fotografo The King Corona Magazine, in cui si raccontava di un presunto flirt tra l’interista Marcelo Brozovic e Wanda Nara, moglie dell’ex bomber nerazzurro Mauro Icardi.

Corriere.it