Fiji: Meghan interrompe la visita al mercato per motivi di sicurezza

Piccolo imprevisto per Meghan Markle durante uno dei suoi impegni pubblici alle Fiji.

La Duchessa del Sussex, che non era accompagnata dal marito, il principe Harry, ha dovuto concludere in anticipo rispetto ai programmi la sua visita a un mercato di Suva per motivi di sicurezza. L’ex attrice americana, incinta di 4 mesi, si è ritrovata in un luogo chiuso circondata da troppe persone, così gli agenti che l’accompagnavano l’hanno portata via pochi minuti dopo il suo arrivo.

LaPresse