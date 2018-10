Maurizio Battista commenta la sua esperienza al “Gf Vip”: “È stato un incubo”

“È stato un incubo, e io che mi sono sposato tre volte di incubi me ne intendo”. Il comico Maurizio Battista, in una intervista rilasciata a Oggi, commenta con la consueta ironia la sua uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip. Secondo il comico romano «per una persona matura resistere non è facile. Dentro non sei una persona, ma un criceto. Non hai scelte da fare, non puoi leggere, dicono che è un gioco, ma ci sono delle dinamiche di tipo nazi”.

Poi, chiamato a dare un giudizio sui suoi compagni di avventura, non si tira indietro: “Eleonora Giorgi era indisponente, antipatica. Valerio Merola si è offeso per un nonnulla. Lory del Santo è indecifrabile: sembrava non le fosse accaduto nulla e invece le era appena morto un figlio”.

