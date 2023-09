Sophie Turner denuncia Joe Jonas: lo accusa di aver rapito le figlie

Winter is coming, è proprio il caso di dire dopo che Sophie Turner ha denunciato l’ex Joe Jonas, accusandolo di aver “rapito le loro due figlie” e di trattenere i loro passaporti.

Dopo la conferma del divorzio tra la star de “Il trono di spade” e il cantante, il rapporto tra i due sta diventando più complicato del previsto, mentre è in atto una battaglia per la custodia delle bambine.

Cosa è successo

Dopo che Joe Jonas ha portato i loro due figli in vacanza, Sophie Turner avrebbe intentato una causa contro di lui a New York: chiede alla corte di ordinare che i bambini di tornare a casa loro in Gran Bretagna. Secondo i documenti del tribunale, il “trattenimento illegittimo” dei bambini è iniziato il 20 settembre 2023. Sophie chiede “il ritorno immediato dei bambini ingiustamente allontanati o trattenuti ingiustamente”. Insiste sul fatto che la famiglia ora separata aveva precedentemente intenzione di fare dell’Inghilterra la loro “casa permanente” prima del divorzio. Questa decisione, sostiene Sophie, è il motivo per cui hanno avviato il processo per vendere la loro residenza a Miami. I documenti dicono che la famiglia si è trasferita ufficialmente da Miami in Gran Bretagna il 10 aprile 2023 e che entrambi “erano entrambi entusiasti del trasferimento della famiglia”.

L’accordo temporaneo

Successivamente, Joe ha iniziato il suo tour con i Jonas Brothers attraverso gli Stati Uniti. Sophie ha ammesso di aver permesso ai bambini di viaggiare con il padre, ma afferma di aver avuto “esitazioni”. Alla fine, dato che in quel periodo l’attrice stava girando una miniserie in Gran Bretagna, ha concesso il permesso perché Joe sembrava avere più tempo libero da trascorrere con le bambine. A proposito di questo “accordo temporaneo”, i documenti spiegano: “I bambini avrebbero almeno potuto trascorrere un po’ di tempo durante la giornata con uno dei loro genitori, fino a quando la madre non avesse terminato i suoi impegni di ripresa”. Mentre Joe era negli Stati Uniti con i bambini, ha presentato i documenti per il divorzio contro Sophie. L’attrice sostiene che la rottura del matrimonio “è avvenuta all’improvviso” a seguito di una discussione avvenuta il 15 agosto. Il 1 settembre, Joe ha chiesto il divorzio e Sophie afferma di non essere stata informata prima. In effetti, i nuovi documenti del tribunale affermano che lei è venuta a saperlo “dai media” quattro giorni dopo.

La denuncia

Sophie Turner afferma che l’accordo era che a settembre, una volta finite le riprese, sarebbe tornata a New York, per “andare a prendere i bambini e tornare a casa in Gran Bretagna”. Qualche giorno fa, Sophie e Joe si sono incontrati per parlare della loro separazione e lei ha ribadito il suo desiderio di portare i bambini oltreoceano durante questa settimana. Joe era in possesso dei passaporti dei bambini e “si è rifiutato di restituire i passaporti alla madre e si rifiuta di rimandare i bambini a casa in Gran Bretagna con la madre”. Per questo lei ha denunciato il marito e ha depositato questi documenti legali in un tribunale federale, citando la Convenzione dell’Aia. Sta chiedendo un’ordinanza del tribunale che imponga a Joe di produrre i passaporti e di restituirle i bambini.