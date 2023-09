Festa del Cinema di Roma 2023, tre film italiani in concorso

La diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma si terrà dal 18 al 29 ottobre 2023. La manifestazione avrà dunque un giorno in più di programmazione, attestandosi sulla durata di altri celebri festival internazionali come quello di Cannes. La Festa del Cinema si svolgerà presso l’Auditorium Parco della Musica che ospiterà le principali sale di proiezione e il lungo red carpet, uno dei più grandi al mondo. Il programma coinvolgerà inoltre altri luoghi e realtà culturali della Capitale. I premi alla carriera saranno consegnati a Isabella Rossellini e al compositore Giapponese Shigeru Umebayash.

A inaugurare il Festival sarà Nuovo Olimpo, l’ultimo film di Ferzan Ozpetek. Prevista anche l’anteprima di due episodi della stagione 4 di Mare Fuori.

Alice nella città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema dedicata alle giovani generazioni, si svolgerà nelle medesime date della Festa secondo un proprio regolamento.

L’IMPERO DELLA NATURA. UNA NOTTE AL PARCO DEL COLOSSEO

Sarà presentato in anteprima nella sezione Special Screenings della diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma, L’IMPERO DELLA NATURA. UNA NOTTE AL PARCO DEL COLOSSEO, il documentario Sky Original in esclusiva nel 2024 su Sky Nature e in streaming solo su NOW.

All’ombra del Colosseo, tra i ruderi del vecchio impero, si nasconde un ecosistema unico al mondo. Con un accesso esclusivo al Parco Archeologico del Colosseo, il documentario mostrerà le vite di numerose e insospettabili specie animali che hanno fatto di gloriose rovine e millenari monumenti la loro nuova casa. Accompagnati da audaci esploratori, sarà possibile vivere incontri ravvicinati con splendenti rospi smeraldini, granchi imperiali, conigli eremiti, temibili calabroni e tanti altri sorprendenti abitanti di questo pianeta nascosto. La loro evoluzione nel cuore di Roma documenta come la Natura si adatti ai caotici e difficili ambienti urbani e come far fronte alle sfide del nuovo millennio per salvare la nostra terra.

L’IMPERO DELLA NATURA. UNA NOTTE AL PARCO DEL COLOSSEO è una produzione Sky e Brandon Box in collaborazione con Parco Archeologico del Colosseo e MiC, scritto da Luca Lancise, regia di Luca Lancise e Marco Gentili.

GLI OSPITI

“C’e’ stato ovviamente un impatto dello sciopero di attori e sceneggiatori negli Usa sulla Festa. Avremmo voluto che i film fossero accompagnati dai loro interpreti, pero’ lo sciopero coinvolge anche molti attori e attrici non americani che lavorano negli Usa”. Lo dice Paola Malanga presentando la Festa del cinema di Roma, aggiungendo che “ci saranno tutti quelli che possono venire”. Il presidente Gianluca Farinelli ha poi fatto qualche nome: “Ci saranno, tra gli altri, la vincitrice di Cannes Justine Triet, Juliette Binoche, Valeria Bruni Tedeschi, Monica Bellucci, Isabella Rossellini, Jasmine Trinca, Sergio Rubini, Ferzan Ozpetek, Antonio Albanese, Christian De Sica… insomma ci sara’ qualcuno da fotografare”, ha concluso.