Nel trailer di Rosaline, Kaitlyn Dever prova a separare Romeo e Giulietta

In arrivo il film sulla cugina di Giulietta che prova a sabotare l’amore più romantico della storia

Il 14 ottobre esce su Hulu Rosaline, il film diretto da Karen Maine che ritrova l’attrice di Dopesick, Kaitlyn Dever nei panni di una ragazza che tenta di dividere i celebri innamorati Romeo e Giulietta. Dever è anche produttrice esecutiva del film e interpreta l’ex fiamma di Romeo, interpretato da Kyle Allen, che soffre quando il suo amato comincia a provare interesse per la cugina Giulietta, Isabela Merced. Nella tragedia di Shakespeare del 1597 non si è mai visto questo rifiuto e il film immagina parti della storia, unite al classico della letteratura.

ROMEO CONTESO DA DUE DONNE

“Quindi li dividerai?” chiede a Rosaline una infermiera interpretata da Minnie Driver nel trailer del film. E la ragazza risponde: “Certo, Romeo e Giulietta non suona nemmeno bene” e arruola il suo amico Dario per aiutare a fermare il matrimonio, personaggio che non appare nella storia ambientata in Italia. Rosaline porta Giulietta in un pub e gli uomini del villaggio si scatenano quando chiede: “chi vuole offrici da bere?”. Giulietta si rende conto del piano diabolico della cugina che vuole distrarla con altri ragazzi per allontanarla da Romeo, e le dice: “Per tutto questo tempo volevi solo rubare il mio ragazzo!” E Rosaline prontamente risponde: “Stavo cercando di rapirlo! C’è una differenza.”

ROSALINE: LA SINOSSI

Il film si propone come una rivisitazione della storia d’amore di Romeo e Giulietta che ha commosso intere generazioni. La storia è raccontata dal punto di vista di Rosaline, la cugina di Giulietta e interesse sentimentale di Romeo. Quando quest’ultimo incontra la bella Capuleti se ne innamora da subito e mette da parte la relazione con Rosaline che si offende e cerca di sabotare questo nuovo amore provando a riconquistare il rampollo Montecchi. Come andrà a finire?

IL CAST DI ROSALINE

Kaitlyn Dever ha conquistato il ruolo di Rosaline dopo che le attrici precedentemente associate Keira Knightley, Deborah Ann Woll, Allison Williams e Felicity Jones hanno abbandonato il progetto a lungo in lavorazione. Il film PG-13 di Karen Maine, basato sul romanzo di Rebecca Serle del 2010 When You Were Mine, presenta anche Bradley Whitford nei panni di Frate Laurence e Christopher McDonald nei panni di Lord Capuleti.