“Va’ sentiero – l’Italia a piedi” attraversa l’appennino Tosco-Romagnolo

Penultimo appuntamento con l’incredibile viaggio a passo lento di un gruppo di ragazzi lungo il Sentiero Italia, l’alta via più lunga del mondo

Continua alla scoperta delle dorsali della Toscana “ Va’ Sentiero – L’Italia a piedi ”, produzione originale la F realizzata da Ascent Film , che racconta il viaggio a passo lento di un gruppo di ragazzi lungo gli oltre 7.000 km del Sentiero Italia , in onda lunedì 27 settembre alle ore 21.10 in prima tv su la F (Sky 135). Manca sempre meno all’arrivo e la cattiva stagione sta arrivando, ma i ragazzi vogliono concludere tutte le tappe e vedere il traguardo sempre più vicino dà la forza al gruppo per proseguire il viaggio tra le valli della Toscana . Così il percorso continua lungo tutta la dorsale appenninica attraversando alcuni passi storici, come quello della Cisa, per arrivare in luoghi suggestivi come l ’Eremo dei Toschi sul Passo del Muraglione o le foreste Casentinesi , che Walter Bonatti paragonò alle foreste del Grande Nord americano, fino all’ Eremo di Camaldoli , col suo alone di spiritualità. Sull’appennino, dove la vicinanza tra montagna e persone è più spiccata rispetto alle Alpi, il gruppo raccoglie le storie di tantissimi giovani impegnati a valorizzare il territorio con diverse iniziative tra arte e cultura . Nella piccola realtà di Pennabilli un gruppo di ragazzi porta avanti un’attività di educazione al paesaggio per bambini gestendo l’agenda culturale del parco della zona, a Razzuolo , nel Mugello, il collettivo di Foglia Tonda organizza ogni estate un festival in paese, mentre Francesco Chiabai , uno studente di Agraria incontrato durante il cammino, racconta al gruppo di aver deciso insieme a suoi coetanei di tornare a coltivare le terre d’origine della sua famiglia, per organizzare una festa della castagna che porta migliaia di persone in posti altrimenti dimenticati. Il tema del rapporto tra giovani, arte e montagna dà al gruppo l’occasione di ripercorrere la storia di Vida Rucli e della realtà della “ Stazione di Topolò” , un festival d’arte organizzato a partire dagli anni ’90 in un piccolo paesino disperso nelle Valli del Nastione, in Friuli . L’episodio segue in particolare il percorso di Martina , entrata nel gruppo inizialmente come “ walk with us” , per poi unirsi stabilmente alla spedizione ritagliandosi un ruolo operativo nella gestione dei social. Laureata in Relazioni Internazionali all’Università di Bologna, a 22 anni, dopo la laurea, Martina ha percorso il Cammino di Santiago partendo in solitaria e senza biglietto di ritorno. Da lì, il suo modo di concepire la vita e il viaggio è cambiato radicalmente. A ottobre 2019, dopo aver lavorato in Olanda per una start-up che sviluppa droni per lo sminamento di mine antiuomo, raggiunge i ragazzi di Va’ Sentiero ancora in cammino, diventando in seguito la Social Media Manager della spedizione. “ Va’ Sentiero – L’Italia a piedi ”, produzione originale la F realizzata da Ascent Film , è in onda lunedì 27 settembre alle ore 21.10 su la F (Sky 135) , e disponibile on demand su Sky e SkyGo e in streaming su NOW.