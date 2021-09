Su Timvision il Fantacalcio® Serie A Tim diventa un reality

Scendono in campo otto coach d’eccezione: Pierluigi Pardo, Malcom Pagani, Bernardo Corradi, Luigi Di Biagio, Ludovica Pagani, Riccardo Rossi, Ludovico Rossini, Ivan Zazzaroni

Il fantasy game ufficiale della Lega Serie A TIM diventa spettacolo con ‘Fantacalcio Serie A TIM’, il primo reality dedicato al gioco più amato dai tifosi. Da oggi e per ogni venerdì su TimVision scenderanno in campo otto fantallenatori d’eccezione per sfidarsi a colpi di formazione per tutta la durata del campionato in corso.

Le stelle del calcio e Serie A Ambassadors Bernardo Corradi e Luigi Di Biagio, l’influencer Ludovica Pagani, il giornalista e produttore Malcom Pagani, il Direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, la voce del calcio Pierluigi Pardo, l’attore comico Riccardo Rossi e lo youtuber Ludovico Rossini si affronteranno in uno studio allestito come uno ‘Sport Bar in stile Las Vegas’ per scoprire i risultati della Lega, stilare le classifiche, preparare le formazioni da mettere in campo, tenendo sempre a mente le condizioni di forma dei giocatori attraverso i dati forniti dalla App Fantacalcio Serie A TIM. Gli incontri settimanali in studio saranno anche l’occasione per parlare dell’andamento del Campionato reale.

Nel programma i talent daranno vita alla prima Lega TimVision una combinazione tra show, game e reality. Ci sarà spazio anche per i consigli di Oronzo Canà e per i ‘confessionali’ dove gli otto coach condivideranno con il pubblico i segreti dietro le loro scelte tattiche ed esprimeranno commenti in libertà su concorrenti e protagonisti del calcio giocato. Si parte quindi con uno speciale episodio dedicato all’asta, il momento dove si compongono le rose e prenderanno forma le squadre che si sfideranno negli episodi settimanali durante tutta la stagione della Serie A TIM 2021/22.

Con il lancio del primo talk sul Fantacalcio®, il gioco più amato dai tifosi che appassiona gli italiani da oltre 30 anni, si conferma ancora una volta la stretta collaborazione tra TIM, Title Sponsor ultraventennale del massimo campionato di calcio e Lega Serie A.

TimVision è la piattaforma streaming più ricca sul mercato, grazie alla strategia basata sul modello di aggregazione dei migliori prodotti televisivi a breve disponibile anche nei locali commerciali con tutto il calcio italiano ed europeo. Con TimVision è possibile vedere il meglio del calcio nazionale e internazionale: Dazn con tutta la Serie A TIM, la serie BKT, la UEFA Europa League, il meglio della UEFA Conference League e gli altri eventi sportivi; Infinity+ con 104 partite della UEFA Champions League (incluso per 12 mesi); Eurosport Player (incluso per 12 mesi per chi non ha già fruito della promozione) con il meglio del tennis con tre Slam in esclusiva, il ciclismo con i Grandi Giri e, dal 26 settembre, tutti i match della LBA di basket e molto altro.

Fantacalcio® Lega serie A, l’originale fantasy game creato negli anni ’80, con 4 milioni di utenti registrati, è la community degli amanti del calcio che consente di vivere l’emozione di allenare la squadra dei propri sogni.