Luca Onestini, nuovo amore? Il fratello Gianmarco fa chiarezza: “Sciocchezze!”

Luca Onestini si è innamorato nel reality Secret Story? Il fratello Gianmarco chiarisce: “Sciocchezze!”

Luca Onestini noto al pubblico per essere un ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del GF Vip, dopo la rottura con la fidanzata Ivana Mrazova ha scelto di mettersi nuovamente alla prova prendendo parte al reality spagnolo Secret Story. Dopo aver svelato dei retroscena sulla rottura con la modella che aveva fatto breccia nel suo cuore tra le mura della casa di Cinecittà, Luca ha baciato una sua compagna di gioco ma durante una prova.

Non appena sul web è stato annunciato che l’ex gieffino si è innamorato, a rompere il silenzio ci ha pensato il fratello Gianmarco:

“Tutti i siti di gossip che parlano di un nuovo amore stanno dicendo un sacco di sciocchezze!“.

Gianmarco Onestini sul bacio tra suo fratello Luca e Cristina Porta: “E’ stato soltanto durante una prova”

Il modello Luca Onestini attualmente è uno dei concorrenti del reality show spagnolo Secret Story. L’ex tronista di Uomini e Donne ha preso parte alla nuova esperienza televisiva, dopo essersi detto addio con Ivana Mrazova, con cui ha avuto una storia d’amore durata tre anni e mezzo. Da diverse ore sul web circola un’indiscrezione riguardante l’ex concorrente del GF Vip che sostiene che Luca si sia scambiato un bacio passionale con Cristina Porta, una delle sue coinquiline. Gianmarco il fratello dell’ex gieffino che intanto di recente ha svelato che la sua ex Ivana era molto gelosa, non ha perso tempo per dire come stanno veramente le cose, pronunciando le testuali parole: “Ragazzi mi state inviando vari siti che stanno dicendo stupidaggini su mio fratello, quindi voglio fare un po’ di chiarezza. Mio fratello è single e quindi potrebbe fare quello che vuole, ma non è questo il caso”.

A questo punto Gianmarco sempre tramite dei video condivisi tra le storie del suo profilo Instagram ha sottolineato: “Il bacio è stato solamente durante una prova di un gioco nel reality”.

Luca Onestini ha dimenticato Ivana Mrazova? Il fratello Gianmarco ribadisce: “Non c’è nessun nuovo amore”

Quindi nonostante tra Luca Onestini e Cristina Porta entrambi concorrenti del reality Secret Story sin da subito si è instaurato un bellissimo rapporto, non c’è nessun flirt. A continuare a smentire il gossip sull’ex tronista di Uomini e Donne, ovviamente è stato il fratello Gianmarco ribadendo:

“Non c’è nessun nuovo amore. Semplicemente tutti questi siti che riportano queste notizie false o sono in mala fede o non si sanno nemmeno informare. In entrambi casi fanno una brutta figura. Basta!”.

Lanostratv.it