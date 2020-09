Sharon Stone: “De Niro è l’attore che bacia meglio”

Robert De Niro si guadagna la palma d’oro come l’attore che bacia meglio. Almeno secondo Sharon Stone.

Intervenuta nello show ‘Watch What Happens Live’, all’attrice, 62 anni, è stato chiesto chi baciava meglio e peggio sul set. Senza pensarci due volta ha detto Robert De Niro. I due sono stati co-protagonisti del film del 1995 Casinò, diretto da Martin Scorsese.

“Robert De Niro – ha commentato – è stato sicuro il miglior baciatore. E’ stato l’attore che ho ammirato di più…forse perché lo tenevo in grande considerazione è stato il culmine delle scene di baci”. Ha anche aggiunto che tutti gli altri baci sul set sono stati poca cosa in confronto.

ANSA