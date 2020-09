C’è grande attesa per il secondo appuntamento con “Temptation Island” in onda mercoledì 23 settembre in prime time su Canale 5. Il docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi torna ad appassionare i telespettatori con le vicende delle coppie che hanno deciso di mettere alla prova il loro amore. Come abbiamo visto la scorsa settimana, una di queste ha già lasciato l’Is Morus Relais dopo un falò di confronto



anticipato chiesto da Sofia nel momento ha scoperto un tradimento – da parte del fidanzato Alessandro – precedente al loro ingresso a “Temptation Island”. I due sono usciti insieme e lei lo ha perdonato.



Il loro viaggio nei sentimenti continua quindi per Alberto e Speranza, Anna e Gennaro, Carlotta e Nello, Nadia e Antonio e Serena e Davide. La prima puntata è terminata con la richiesta di Gennaro di incontrare Anna – sua fidanzata da sei anni – in un falò di confronto anticipato. La ragazza accetterà? E nel caso usciranno insieme o ognuno prenderà la sua strada?