Rete 4, stasera nuovo appuntamento con “Dritto e rovescio”

Stasera, in prima serata, al centro del nuovo appuntamento con “Dritto e rovescio”, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, l’intervista in diretta con il neo-rieletto presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che commenterà i risultati delle elezioni regionali, il referendum per il taglio dei parlamentari e gli argomenti di più stretta attualità politica ed economica.



Durante la puntata, storie e testimonianze di imprenditori e commercianti in crisi riaccendono i riflettori sulla recessione economica e in particolare sulle mancate risposte del Governo ai lavoratori come i gravi ritardi dell’Inps nell’erogazione di cassa integrazione e sussidi.

Infine, anche questa settimana la trasmissione ritorna sul tema dell’immigrazione e sulla promessa della redistribuzione.