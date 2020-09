Rai5, stasera andrà in onda “L’agenda di Enrico”

L’attore comico Riccardo Rossi incontra uno dei pionieri italiani del mestiere di addetto stampa in ambito cinematografico: Enrico Lucherini, l’uomo che ha portato alla ribalta numerose star del nostro cinema dagli anni Sessanta in poi. Nel documentario “L’agenda di Enrico”, in onda giovedì 24 settembre alle 19.30 su Rai5, Rossi entra nella casa-studio del noto press agent che ha attraversato gli ultimi sessant’anni di cinema italiano, collaborando con le più importanti star del grande schermo. Nel racconto, Lucherini rievoca la sua personale agenda dalla lettera A alla Z, in un intreccio di aneddoti e ricordi legati alle più importanti pellicole del Novecento e del secolo attuale.