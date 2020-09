Fazio torna su Rai3, con lui Brignano e Saviano: il successo Jerusalema dà il via a Che tempo che fa

Fabio Fazio si prepara a tornare in tv. Dal 27 settembre ha inizio la nuova edizione di Che tempo che fa, che trasloca su Rai3. Sebbene la formula sia sempre la stessa, non mancheranno delle piccole novità. Enrico Brignano e Roberto Saviano entreranno a far parte del cast fisso. Inoltre, nel corso della prima puntata Master KG e Nomcebo Zikode interverranno in collegamento e si esibiranno nel brano Jerusalema.

Fabio Fazio si prepara a tornare in tv. Da domenica 27 settembre, infatti, approderà su Rai3 nella nuova stagione di Che tempo che fa. Il conduttore, dunque, dopo aver peregrinato da Rai2 a Rai1, è tornato sulla rete che sin dagli esordi, nel 2003, e fino al 2017 ha ospitato la trasmissione. Vediamo quali saranno le novità e come sarà composto il cast. Nel corso della prima puntata, ci sarà una sorpresa per gli spettatori.



In collegamento da Johannesburg, Master KG e Nomcebo Zikode si esibiranno nella canzone Jerusalema, la preghiera in lingua venda che è diventata un vero e proprio tormentone a livello mondiale grazie alla dance challenge lanciata su TikTok. Il significato del brano, che risale a novembre 2019 ed è nato come una canzone gospel, è un’invocazione a Dio: “Gerusalemme è la mia casa, guidami, portami con te non lasciarmi qui. Il mio posto non è qui, il mio Regno non è qui, guidami, portami con te”.

Squadra che vince non si cambia. Non sorprende, dunque, che ad affiancare Fabio Fazio siano molti dei volti che da tempo lo accompagnano nella sua conduzione. Gli spettatori potranno rivedere Filippa Lagerback, ma anche Luciana Littizzetto. Non mancheranno le domande di Gigi Marzullo e la comicità di Nino Frassica e del duo Ale e Franz. Ci saranno anche delle novità. Enrico Brignano e Roberto Saviano entreranno a far parte del cast fisso.

In un’intervista rilasciata nelle scorse settimane a Tv, sorrisi e canzoni, Fabio Fazio ha spiegato che nonostante il passaggio a Rai3, la formula del programma Che tempo che fa resterà sempre la stessa: “Con la sua formula collaudata di interviste, ospiti, attualità…Filippa Lagerback, il tavolo, la scrivania con l’acquario, insomma, tutto confermato”. Al momento non è ancora dato sapere se ci sarà il pubblico in studio, alla luce delle norme anti-Covid da rispettare. Il conduttore, tuttavia, non se n’è fatto un cruccio e si è detto pronto ad attenersi alle regole.

Fabio Fazio ha rimarcato di essere piacevolmente sorpreso dall’accoglienza che ha ricevuto dal direttore di Rai3 Franco Di Mare. Sostiene che si siano trovati sulla stessa lunghezza d’onda quando c’è stato da discutere il progetto di Che tempo che fa: “Sono molto contento dell’accoglienza e della cordialità del direttore di rete Franco Di Mare. Siamo in sintonia, con lui c’è davvero una bella intesa e lo ringrazio”. Non resta che attendere domenica 27 settembre per assistere al ritorno su Rai3 di Fabio Fazio.

