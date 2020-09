Aurora Ramazzotti confessa: «Ho detto ti amo a Goffredo dopo tre settimane»

La 23enne, fidanzata con Goffredo Cerza dal 2017, ha rivelato la sua «precoce» dichiarazione d’amore su Instagram. Precisando che aveva bevuto «qualche bicchiere di troppo»: «Il giorno dopo ho negato tutto»

«A Goffredo ho detto ti amo dopo 3 settimane». Aurora Ramazzotti, 23 anni, lo ha confessato nella «rubrichetta», così la chiama lei, che tiene ogni sabato nelle sue Instagram Stories, e in cui dispensa consigli, spesso ironici, su sesso e amore. La figlia di Eros e Michelle Hunziker, rispondendo a un follower che le chiedeva se fosse possibile innamorarsi dopo un mese, ha risposto che lei al fidanzato Goffredo



Cerza ha detto «ti amo» dopo solo tre settimane «e qualche bicchiere di troppo. Poi la mattina dopo, ovviamente, ho negato tutto. Gli ho detto: “No guarda, non mi ricordo assolutamente». Invece mi ricordavo e mi vergognavo molto». Però secondo lei sì, «è possibile» innamorarsi dopo un mese.

Aurora e Goffredo fanno coppia dal gennaio 2017 e non potrebbero essere più uniti. Per lei è stato il primo amore importante, da subito. «Ci ho messo un po’ ad abituarmi alla sensazione che mi dava stare intorno a Goffredo», ha raccontato tempo fa la ventitreenne, «Per me che avevo disperato bisogno di sentirmi amata è stato come un’esplosione silenziosa. Ha cambiato ogni cosa, ma senza che me ne accorgessi».

Aurora, che di recente ha debuttato nel ruolo di inviata su TV8 a Ogni Mattina, e Goffredo, neo ingegnere, hanno superato anche la quarantena (a Bergamo, con la famiglia di lei). Poi, tra luglio e agosto, hanno postato le foto della loro estate d’amore: «Il capitano del mio cuore», ha scritto lei a corredo dello scatto di un bacio tra mare e scogli.

Ora sono pronti per la convivenza. E anche Michelle Hunziker approva: «Grazie al lockdown siamo stati tutti insieme a casa mia a Bergamo e lì ho conosciuto meglio il fidanzato di Aurora: è un ragazzo meraviglioso».





