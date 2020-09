Addio a Juliette Gréco, cantante e attrice francese

È morta Juliette Gréco: la cantante e attrice, musa degli esistenzialisti francesi, aveva 93 anni. Lo ha annunciato la famiglia con un comunicato.

utto nel mondo dell’arte in Francia: è mortta Juliette Gréco, una delle stelle della musica e del cinema transalpino. Aveva 93 anni. A dare l’annuncio è stata la famiglia con questo comunicato: “Juliette si è spenta mercoledì 23 febbraio 2020 circondata dai suoi familiari nella sua casa tanto amata di Ramatuelle. La sua fu una vita fuori dal comune”.

Nella sua lunga e fortunata carriera era stata non solo un’artista di altissimo livello, ma anche la musa di moltissimi artisti in diversi campi: da Miles Davis a Jean Paul Sartre, passando per Jacques Prévert e altri ancora. Icona dell’esistenzialismo, Juliette si era fatta apprezzare fin da giovanissima per il suo marcato impegno politico. Da ragazza, a soli 15 anni, venne arrestata e picchiata dalla Gestapo nella Francia occupata dai nazisti. Un esempio del suo carattere passionale e sempre pronto all’azione.

rrequeta e vitale, dopo la guerra entra subito nel circuito degli artisti e degli intellettuali che frequentano Parigi, e ben presto canta il suo primo successo, Rue des blancs-Manteaux firmata da Sartre e musicata da Joseph Kosma.







