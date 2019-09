Uomini e donne, fiocco azzurro per la coppia Jara e Nicola

Nicola Balestra e Jara Gaspari sono ufficialmente diventati genitori. Per celebrare la nascita del loro primogenito, sui profili social di Uomini e donne è stato pubblicato un messaggio di auguri

Una delle coppie più amate dai fedeli telespettatori di Uomini e donne ha dato alla luce un bambino. Parliamo della coppia formata da Jara Gaspari e Nicola Balestra.

E a dare l’annuncio della nascita del loro primogenito sono stati i profili social di Uomini e donne, su cui è stato diramato un messaggio di auguri destinati proprio al nuovo trio familiare.

Benvenuto a Tommaso, nato alle 2.15 di stamattina! – si legge in uno degli ultimi post condivisi dallo staff del dating-show di Maria De Filippi-.

Pesa 3 chili e 40 grammi ed è la gioia della sua mamma e del suo papà… Tanti auguri a Jara e Nicola!”. Il post di auguri firmato Uomini e donne in questione ha in poco tempo fatto incetta di like, commenti e condivisioni sui social network.

La storia di Jara e Nicola nata a Uomini e donne

Nel corso della prima registrazione tenutasi per la nuova stagione di Uomini e donne, Jara e Nicola sono apparsi al Trono Over, dove si sono conosciuti per la prima volta. Al dating-show di Maria De Filippi, i due ospiti in studio hanno dichiarato di andare molto d’accordo e che la loro love-story procede a gonfie vele.

Jara dal suo canto, poco prima di diventare madre, si era detta pubblicamente grata al suo amato Nicola, per aver stravolto la sua vita andando a vivere da lei: “Glielo dico sempre, gli sono grata perché si è trasferito da me, a 44 anni ha cambiato la sua vita, si è messo in gioco ed è stato l’unico in grado di coronare il mio sogno“.