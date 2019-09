Tiziano Ferro smentisce ogni gossip: “Nessun bimbo in arrivo”

Tiziano Ferro e Victor Allen, almeno per ora, non hanno intenzione di ampliare la famiglia: è il cantante a rivelarlo attraverso una storia su Instagram con la quale smentisce i gossip

Tiziano Ferro è una persona molto riservata ed è gelosissimo della sua vita privata.

Il matrimonio con Victor Allen si è svolto in gran segreto in una tenuta di Sabaudia e solo a cose avvenute ne è stata data comunicazione alla stampa.

Sono stati insieme tre anni prima di fare il grande passo, una decisione ponderata e attesa, che è nata per iniziativa di Victor, che si è inginocchiato davanti a Tiziano come nelle migliori favole. Stando a queste premesse, la notizia che ormai circola da qualche ora su un presunto e imminente figlio per la coppia è normale che lo abbia fatto innervosire.

Infatti, poche ore fa il cantante si è sfogato su Instagram diramando un comunicato in tripla lingua nel quale smentisce categoricamente il gossip, da lui derubricato come fake news. “Notizia falsa: nessun bimbo in arrivo. E bastaaaaa!!! Quando e se sarà lo dirò io nei miei canali ufficiali”, ha scritto Tiziano Ferro, evidentemente infastidito. Il cantante non ha mai escluso la possibilità di allargare la sua famiglia ma pare non sia questo il momento adatto per farlo. Tiziano e Victor sono sposati da appena due mesi e vogliono probabilmente godersi questo periodo, anche per assestare il matrimonio, prima di fare un passo così importante come un figlio.

Il cantante 39enne in questo periodo è anche molto impegnato sul fronte lavorativo. Solo pochi giorni fa è uscito il suo nuovo singolo “Accetto Miracoli”, scritto con Giordana Angi, che sta avendo come sempre un ottimo successo, così come accade da tempo quando il cantante lancia un brano. Ci sarà tempo in futuro per regalare ai fan la gioia di un figlio per Tiziano Ferro, che non vuole intromissioni nel suo privato.

